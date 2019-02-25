НБУ знизив офіційний курс долара

Курс долара знизився на 2 копійки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 2699,0656 гривен за 100 долларов (-2,6656 гривен).

При этом курс доллара на 25 февраля составляет 2701,7312 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 25 февраля составило 26,99 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9986 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 22 февраля (27,0174 за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 25 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 грн/доллар, курс в покупке - 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, в покупке на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,83 гривен за евро.