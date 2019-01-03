Долар і євро подешевшали на готівковому ринку на початку 2019 року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року гривня знову почала дорожчати

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 січня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,94 гривень за долар, купівлі знизився на 9 копійок до 27,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 27 копійок до 31,88 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,90 (27,30 - 28,05 - 29 грудня), продажу 27,66 - 28,50 (27,75 - 28,40 - 29 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,60 (27,69 - 29 грудня), продажу - 28,94 (28,07 - 29 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,15 - 31,65 (30,33 - 31,85 - 29 грудня), продажу 31,50 - 32,60 (31,65 - 32,60 - 29 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (31,49 - 29 грудня), продажу - 31,88 (32,15 - 29 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 3,97 (2,60 - 3,97 - 29 грудня), продажу - 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 29 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,52 - 29 грудня), продажу 4,11 (4,11 - 29 грудня) грн за 10 рублів.