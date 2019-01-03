НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 16 копійок

Довідкове значення курсу долара на 3 січня склало 27,51 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5129 гривень за долар, що 16 копійок нижче, ніж встановлений 28 грудня 2018 року (27,6798 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 3 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу знизився на 20 копійок до 27,56 грн/долар, курс купівлі до 27,52 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 42 копійки до 31,36 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,94 гривень за долар, купівлі знизився на 9 копійок до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 27 копійок до 31,88 гривень за євро.