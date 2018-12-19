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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    19.12.2018 - 10:40
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 19 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу знизився на 1 копійку до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7500 - 27,7900 грн/долар, євро 31,6405 - 31,6833 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4139 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7500    27,7900

EUR/UAH     31,6405    31,6833

RUB/UAH     0,4131       0,4139

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 18 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5744 - 31,6058 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2784,7943 гривень за 100 доларів (-3,8139 гривень).

НБУ підвищив курс євро Курс долара знизився на міжбанку
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