Готівковий долар падає, євро стабільний

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курси євро і долара демонструють різноспрямовану динаміку

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,90 (27,30 - 28,00 - 18 грудня), продажу 27,82 - 28,10 (27,90 - 28,15 - 18 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,72 (27,79 - 18 грудня), продажу - 27,95 (28,01 - 18 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,70 (31,00 - 31,75 - 18 грудня), продажу 31,67 - 32,15 (31,70 - 32,25 - 18 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,43 (31,40 - 18 грудня), продажу - 31,90 (31,89 - 18 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,15 - 18 грудня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 18 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,76 - 18 грудня), продажу 4,22 (4,23 - 18 грудня) грн за 10 рублів.