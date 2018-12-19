НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 13 копійок

Довідкове значення курсу долара на 19 грудня склало 27,73 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7369 гривень за долар, що 13 копійок нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8600 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу впав на 1 копійку до 27,79 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.