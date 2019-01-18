Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро - на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 28,07 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,07 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,65 - 27,95 (27,65 - 28,02 - 17 січня), продажу 27,92 - 28,25 (28,00 - 28,30 - 17 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,84 (27,89 - 17 січня), продажу - 28,07 (28,12 - 17 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,10 - 31,85 (31,00 - 31,90 - 17 січня), продажу 31,85 - 32,50 (31,90 - 32,65 - 17 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,58 (31,63 - 17 січня), продажу - 32,07 (32,14 - 17 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,13 (2,60 - 4,12 - 4,11 - 17 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 17 січня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 17 січня), продажу 4,24 (4,24 - 17 січня) грн за 10 рублів.