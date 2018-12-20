Курс долара різко знизився на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 грудня 2018 року знизився на 13 копійок до 27,53 грн/долар, курс купівлі до 27,50 грн/долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 31,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,5000 - 27,5300 грн/долар, євро 31,4820 - 31,5135 грн/євро, російський рубль 0,4053 - 0,4062 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5000 27,5300

EUR/UAH 31,4820 31,5135

RUB/UAH 0,4053 0,4062

Нагадаємо, 19 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в 27,6400 - 27,6600 грн/долар, євро 31,5952 - 31,6153 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2757,6874 гривень за 100 доларів (-14,0132 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 20 грудня становила 27,58 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,5880 гривень за долар, що 15 копійок нижче, ніж встановлений 19 грудня (27,7369 гривень за долар).