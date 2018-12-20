Долар і євро падають на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Готівкові курси євро і долара знижується

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,83 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 27,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,82 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,77 (27,00 - 27,90 - 19 грудня), продажу 27,70 - 28,05 (27,82 - 28,10 - 19 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,60 (27,72 - 19 грудня), продажу - 27,83 (27,95 - 19 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,70 - 19 грудня), продажу 31,58 - 32,10 (31,67 - 32,15 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,43 - 19 грудня), продажу - 31,82 (31,90 - 19 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,13 - 19 грудня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 19 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,70 (3,73 - 19 грудня), продажу 4,21 (4,22 - 19 грудня) грн за 10 рублів.