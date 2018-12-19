Курс долара знизився на міжбанку

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Долар на міжбанку знизився на 14 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 19 грудня 2018 року знизився на 14 копійок до 27,66 грн/долар, курс купівлі до 27,64 грн/долар. Курс євро виріс на 1 копійку до 31,61 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,6400 - 27,6600 грн/долар, євро 31,5952 - 31,6153 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6400 27,6600

EUR/UAH 31,5952 31,6153

RUB/UAH 0,4084 0,4090

Нагадаємо, 18 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5744 - 31,6058 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2771,7006 гривень за 100 доларів (-13,0937 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 19 грудня склало 27,73 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7369 гривень за долар, що 13 копійок нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8600 гривень за долар).