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НБУ поновив прогноз щодо міжнародних резервів

Новини » Економіка    24.10.2019 - 14:24
НБУ поновив прогноз щодо міжнародних резервів
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Резерви зростуть до 23-24 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів України на 2019 рік і найближчі роки. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до 23-24 млрд доларів.

"Обсяг міжнародних резервів, незважаючи на здійснення істотних виплат за зовнішнім боргом, в цьому і наступних роках буде коливатися на рівні близько 23-24 млрд доларів, що достатньо для фінансування майбутнього імпорту протягом трьох місяців", - сказав Смолій.

При в липні НБУ прогнозував 21,7 млрд доларів резервів, а у квітні - 21,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,47 млн доларів) на 1 жовтня склав 21 437,71 млн доларів.

Зменшення резервів у вересні відбулося у зв'язку зі значним обсягом погашень зовнішніх боргів уряду України. У той час протягом вересня Національний банрку України купив на міжбанку валюти на 930,3 млрд доларів і поповнив на цю суму резерви.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк поліпшив прогноз з обсягом міжнародних резервів на кінець 2019 року. Згідно з новим прогнозом, резерви становитимуть 21,7 млрд доларів. При цьому в квітні НБУ прогнозував 21,2 млрд доларів резервів.

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