НБУ введе в обіг монету 10 гривень

Фото: монета 10 гривень (прес-служба НБУ)

На першому етапі у обіг введуть 5 млн штук нових монет

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, з 3 червня монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

На першому етапі НБУ планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами банку в регіонах.

З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в НБУ й видавати їх своїм клієнтам.

Громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово - у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Нова обігова монета номіналом 10 гривень - невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

"Це - частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало нових обігових монет номіналами 1 грн -понад 195 млн шт., 2 грн - майже 190 млн шт., 5 грн - понад 7,0 млн шт.

Відзначимо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

У липні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. З цього ряду шість будуть банкноти, шість - монети.