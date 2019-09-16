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НБУ показав фальшиві банкноти 500 гривень

Новини » Економіка    16.09.2019 - 10:27
НБУ показав фальшиві банкноти 500 гривень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Центробанк назвав головну небезпеку підроблених банкнот

Національний банк України дав роз'яснення, як відрізнити підроблені банкноти номіналом 500 грн від справжніх. Про це йдеться у відео, оприлюдненому на каналі НБУ в Youtube.

Як зазначив Віталій Ковтонюк, головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ, підроблені банкноти надходять до кас торгівельних мереж, АЗС, метрополітенів.

За даними НБУ, підроблені банкноти небезпечні тим, що в них підроблені елементи захисту, які перевіряються касирами за допомогою ультрафіолетових детекторів.

"Але справжні банкноти мають достатньо елементів захисту, які дозволяють перевірити їхню справжність без застосування спеціального обладнання", - сказав Ковтонюк.

Головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ повідомив, що підроблені банкноти можна відрізнити на дотик, оскільки вони склеєні з двох аркушів. Крім того, у фальшивих банкнот менш чіткі зображення. Також банкноти можна відрізнити при погляді під кутом.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 рок року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

Йдеться про вилучення близько 60 банкнот, що збувалися у касах автозаправних станцій у різних регіонах країни (м. Київ та Київська, Закарпатська, Волинська, Черкаська, Житомирська області).

Нагадаємо, в Україні серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважають долари - вони становили 77,6% від загальної кількості фальшивих банкнот у 2017 році.

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