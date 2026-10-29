НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: на цены давят последствия обстрелов и горючее

Национальный банк увеличил прогноз инфляции по итогам 2026 года с 10% (оценка по состоянию на июль этого года) до 12,5% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного, которые он сказал в ходе монетарного прессбрифинга.

Базовым показателем, на который ориентируется регулятор, составляет 5%. Его достижение ожидается в 2028 году, добавил Пышный.

"Этому должны поспособствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, а также меры монетарной политики", – добавил глава НБУ.

Главными факторами, повлиявшими на пересмотр прогноза (ускорение инфляции) стали вражеские обстрелы (их вклад составлял 0,7%), повышение цен на топливо и бюджетные стимулы (государственные программы поддержки экономики).

"Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%", – сказал он.

Напомним, в сентябре инфляция достигла 10% в годовом исчислении, что на 2,1% больше показателя августа, сообщала Государственная служба статистики . Больше всего в сентябре подорожали услуги образования, одежда и обувь, а также продукты питания.