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НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: на цены давят последствия обстрелов и горючее

14:52 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: на цены давят последствия обстрелов и горючее Фото: Национальный банк Украины (пресс-центр банка)
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Национальный банк увеличил прогноз инфляции по итогам 2026 года с 10% (оценка по состоянию на июль этого года) до 12,5% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного, которые он сказал в ходе монетарного прессбрифинга.

"Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%", – сказал он.

Главными факторами, повлиявшими на пересмотр прогноза (ускорение инфляции) стали вражеские обстрелы (их вклад составлял 0,7%), повышение цен на топливо и бюджетные стимулы (государственные программы поддержки экономики).

В следующем году ожидается понижение инфляции до 7,3%.

"Этому должны поспособствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, а также меры монетарной политики", – добавил глава НБУ.

Базовым показателем, на который ориентируется регулятор, составляет 5%. Его достижение ожидается в 2028 году, добавил Пышный.

Напомним, в сентябре инфляция достигла 10% в годовом исчислении, что на 2,1% больше показателя августа, сообщала Государственная служба статистики . Больше всего в сентябре подорожали услуги образования, одежда и обувь, а также продукты питания.

Такжерастут цены на топливо на АЗС . В частности, 29 октября бензин А-95 (стандарт) стоил 88,9-95,9 гривен за литр в крупнейших сетях Украины, дизельное топливо (стандарт) – 102,9-108 гривен и цена на автогаз подскочила почти до 60 гривен, в том числе в сети ОККО он подорожал до 59,9 гривен.

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