Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября
В четверг, 29 октября, на украинских АЗС продолжился рост стоимости автогаза. В то же время цены на все виды бензина и дизельное топливо остаются полностью стабильными в большинстве ведущих сетей.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Автогаз: Самый большой скачок зафиксирован в сети OKKO, где автогаз подорожал сразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). В сетях SOCAR, "Укрнафта" и UPG стоимость сжиженного газа выросла на 1,00 грн/л. Сеть WOG удержала цену на отметке 58,90 грн/л.
Дизельное топливо: Стоимость стандартного и премиального дизеля остается без изменений у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.
Бензины: Цены на бензины А-92, А-95 и премиальные марки 100 остаются на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 29 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 58,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 58,50 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн
- ДТ: 102,90 грн
- Газ: 55,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн (+1 грн)