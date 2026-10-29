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Главная » Бизнес » Экономика

Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября

06:41 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября Фото: сколько стоит топливо на АЗС 29 октября (соцсети ОККО)
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В четверг, 29 октября, на украинских АЗС продолжился рост стоимости автогаза. В то же время цены на все виды бензина и дизельное топливо остаются полностью стабильными в большинстве ведущих сетей.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Самый большой скачок зафиксирован в сети OKKO, где автогаз подорожал сразу на 2,40 грн/л (до 59,90 грн/л). В сетях SOCAR, "Укрнафта" и UPG стоимость сжиженного газа выросла на 1,00 грн/л. Сеть WOG удержала цену на отметке 58,90 грн/л.

Дизельное топливо: Стоимость стандартного и премиального дизеля остается без изменений у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.

Бензины: Цены на бензины А-92, А-95 и премиальные марки 100 остаются на уровне предыдущего дня.

Газ уже под 60 грн: как изменились цены на АЗС 29 октября
Фото: цены на АЗС 29 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+2,4 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 58,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн
  • ДТ: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн (+1 грн)

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