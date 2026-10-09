Инфляция достигла 10%: Госстат назвал товары, которые резко подорожали в сентябре
В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении инфляция составляла 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Больше всего в сентябре подорожали услуги образования, одежда и обувь, а также продукты питания. В то же время, отдельные категории товаров, в частности фрукты и овощи, стали дешевле.
Что происходило с ценами на продукты
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре выросли на 1,9%. Больше всего подорожали яйца - сразу на 43,6%. Также выросли цены на:
- сахар - на 8,3%;
- молоко, творог и яйца - на 6,9%;
- рыбу и продукты из рыбы - на 2,1%;
- хлеб и хлебопродукты - на 1,8%;
- мясо и мясопродукты - на 1,7%;
- масло и жиры - на 1,7%.
В сентябре подешевели фрукты - на 5,7%, и овощи - на 2,3%.
Одежда и обувь резко подорожали
Одной из категорий с большим ростом цен стали одежда и обувь. В сентябре они подорожали на 8,5%.
В частности, цены на одежду выросли на 9,4%, а на обувь - на 7,6%.
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Что происходит с коммунальными услугами
Вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре подорожали на 0,8%. Больше всего выросли тарифы на водоснабжение - на 5,6%, и канализацию - на 5,5%.
В то же время, цены на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в сентябре не изменились.
Топливо снова подорожало
В категории "Транспорт" цены за месяц выросли на 2,7%.
В частности, топливо и масла подорожали на 5,2%, а услуги автомобильного пассажирского транспорта - на 2,5%.
В то же время проезд железнодорожным пассажирским транспортом в сентябре подешевел на 0,3%.
Образование стало самой дорогой категорией
Больше всего среди основных категорий товаров и услуг в сентябре выросли цены на образование - на 17,4%.
В частности, услуги высшего образования подорожали на 23,3%, а среднего - на 14,3%. Цены на дошкольное и начальное образование выросли на 2,7%.
Как изменились цены на медицинские услуги
В категории "Здравоохранение" цены выросли на 1,7%.
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 2,5%, а амбулаторные услуги - на 1%.
Отметим, что официальная статистика рассчитывается на основе ежемесячного наблюдения за ценами и тарифами на потребительском рынке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как курс доллара влияет на цены в Украине. Больше всего от валютных колебаний зависят импортные товары, в том числе кофе, какао, бананы, тропические фрукты, часть морепродуктов и специи. В то же время, цены на говядину и свинину значительно больше зависят от внутреннего предложения, спроса и себестоимости производства.
Также мы писали, что осенью цены на яйца в Украине стали заметно расти. До конца года эксперты ожидают дальнейшего, но постепенного удорожания яиц.