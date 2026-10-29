НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: на ціни тиснуть наслідки обстрілів та пальне

Національний банк зібльшив прогноз інфляції за підсумками 2026 року із 10% (оцінка станом на липень цього року) до 12,5% у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного, які він сказав під час монетарного пресбрифінгу.

Базовим показником, на який орієнтується регулятор, становить 5%. Його досягнення очікується у 2028 році, додав Пишний.

Головними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу (прискорення інфляції) стали ворожі обстріли (їх вклад становив 0,7%), підвищення цін на пальне та бюджетних стимулів (державних програм підтримки економіки).

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні інфляція досягла 10% у річному вимірі, що на 2,1% більше показника серпня, повідомляла Державна служба статистики . Найбільше у вересні подорожчали послуги освіти, одяг і взуття, а також продукти харчування.