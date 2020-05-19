Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 26,50 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 19 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,57 гривень за долар, курс купівлі до 26,54 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 29,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5450 - 26,5750 грн/долар, євро 29,0216 - 29,0544 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5450 26,5750 EUR/UAH 29,0216 29,0544 RUB/UAH 0,3664 0,3661

Нагадаємо, 18 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900 грн/долар, євро 28,8523 - 28,8740 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,46 (26,53 - 18 травня), продажу - 26,70 (26,79 - 18 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,59 (28,50 - 18 травня), продажу - 29,03 (28,91 - 18 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 18 травня), продажу 3,68 (3,67 - 18 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,51 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 26,5159 гривень за 1 долар (-0,0551 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 26,5710 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус