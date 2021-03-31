Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 31 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,86 гривень за долар, курс купівлі - 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,69 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8460 - 27,8660 грн/долар, євро 32,6816 - 32,6995 грн/євро, російський рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.