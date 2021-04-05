НБУ підвищив офіційний курс євро на 6 квітня

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,86 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 6 квітня встановлено на такому рівні: 32,8632 гривень за євро (+0,0267 грн). При цьому курс євро на 5 квітня становить 32,8365 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,86 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 32,84 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.