НБУ підвищив офіційний курс долара вище 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 28,0391 гривень за 1 долар (+0,2111 грн). При цьому курс долара на 18 грудня становить: 27,828 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 34,09 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько рівня 28,15 грн.