НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 28,0391 гривен за 1 доллар (+0,2111 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,828 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 34,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около уровня 28,15 грн.