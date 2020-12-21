ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 16:47
НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал еще на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 28,0391 гривен за 1 доллар (+0,2111 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,828 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 34,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около уровня 28,15 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика курс НБУКурс гривныКурс доллара

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь