Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28 гривень, євро - вище 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 34,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9800 - 28,0100 грн/долар, євро 34,0656 - 34,0993 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3743 грн/рубль.

Нагадаємо, 18 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,9800 - 28,0050 грн/долар, євро 34,2391 - 34,2669 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3807 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 27,828 гривень за 1 долар (+0,0096 грн). При цьому курс долара на 18 грудня становить: 27,8184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько рівня 28,15 грн.