ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 17:11
Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень Фото: курс долара знизився на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 14 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 18 копійок до 27,91 гривень за долар, курс купівлі - 27,89 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,37 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8900 - 27,9150 грн/долар, євро 33,3480 - 33,3751 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Нагадаємо, 13 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 33,4987 - 33,5226 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,9765 гривень за 1 долар (-0,0391 грн). При цьому курс долара на 14 квітня складає: 28,0156 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою