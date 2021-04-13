НБУ підвищив курс долара вище 28 гривень вперше з початку березня

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 28,0156 гривень за 1 долар (+0,0821 грн). При цьому курс долара на 13 квітня складає: 27,9335 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з 2 березня, коли він становив 28,0007 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)