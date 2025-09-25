НБУ повысил курс польского злотого к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4248 гривен за 1 злотый (+0,0213 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с середины августа.
Официальный курс на 26 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4939 гривен за 1 доллар (+0,0834 грн). Выше курс был 14 августа - 41,5149 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,7118 гривен за 1 евро (+0,0545 грн).