НБУ підвищив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4248 гривень за 1 злотий (+0,0213 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.
Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн). Вище курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).