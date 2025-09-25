ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, Четвер 25 вересня 2025 15:59
UA EN RU
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4248 гривень за 1 злотий (+0,0213 грн).
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн). Вище курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"