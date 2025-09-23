ua en ru
НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Вторник 23 сентября 2025 15:59
НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4659 гривен за 1 злотый (+0,0239 грн).
НБУ повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.

Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,378 гривен за 1 доллар (-0,0031 грн).

Официальный курс евро составит 48,8012 гривен за 1 евро (+0,0708 грн).

