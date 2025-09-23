Доллар подешевел после роста четыре дня подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,378 гривен за 1 доллар (-0,0031 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,8012 гривен за 1 евро (+0,0708 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 41,55 гривен, евро вырос до 49,05 гривен.
Лучшие валюты 2026 года
По данным Bloomberg, жесткая денежно-кредитная политика в Венгрии и Чехии помогает их валютам показывать лучшие результаты в мире в этом году.
Форинт подорожал более чем на 20% к доллару, а чешская крона выросла на 18% - больше, чем любая из 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg.
Растущее число инвесторов считает, что укрепление форинта и кроны продолжится.