Доллар подешевел после роста четыре дня подряд

Украина, Вторник 23 сентября 2025 15:36
Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил доллара к гривне. Доллар подешевел после роста четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,378 гривен за 1 доллар (-0,0031 грн).
Официальный курс евро составит 48,8012 гривен за 1 евро (+0,0708 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар вырос до 41,55 гривен, евро вырос до 49,05 гривен.

Лучшие валюты 2026 года

По данным Bloomberg, жесткая денежно-кредитная политика в Венгрии и Чехии помогает их валютам показывать лучшие результаты в мире в этом году.

Форинт подорожал более чем на 20% к доллару, а чешская крона выросла на 18% - больше, чем любая из 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg.

Растущее число инвесторов считает, что укрепление форинта и кроны продолжится.

