НБУ підвищив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4659 гривень за 1 злотий (+0,0239 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив долар до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.
Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,378 гривень за 1 долар (-0,0031 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,8012 гривень за 1 євро (+0,0708 грн).