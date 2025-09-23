ua en ru
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, Вівторок 23 вересня 2025 15:59
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4659 гривень за 1 злотий (+0,0239 грн).
НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив долар до гривні. Долар подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Офіційний курс на 24 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,378 гривень за 1 долар (-0,0031 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8012 гривень за 1 євро (+0,0708 грн).

