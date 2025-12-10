НБУ повысил курс доллара на 9 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 11 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2812 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 49,2153 гривен за 1 евро (+0,12 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек – до 42,25-42,28 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 9 декабря.

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 9 декабря вырос на 10 копеек и составляет 42,53 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 10 копеек – до 49,55 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,01 и 48,95 гривен соответственно.