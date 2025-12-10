НБУ повысил курс доллара на 9 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 9 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 11 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2812 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 49,2153 гривен за 1 евро (+0,12 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек – до 42,25-42,28 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 9 декабря.
udinform.com
На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 9 декабря вырос на 10 копеек и составляет 42,53 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 10 копеек – до 49,55 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,01 и 48,95 гривен соответственно.
Курс доллара и евро с начала года
Официальный курс доллара по состоянию на 1 января составил 42,0295 гривен, максимального значения он достиг 29 ноября – 42,4015 гривен (прирост составил почти 1%). Курс продолжал снижение с 13 января до 8 апреля. По состоянию на 1 октября курс составил 41,142 гривен и с тех пор он постепенно рос до сегодняшнего значения.
Что касается курс евро, то он по состоянию на 1 января составлял 43,6855 гривен, достиг пикового значения 2 июля – 49,4093 гривен.