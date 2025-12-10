НБУ підвищив курс долара на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 9 грудня зріс на 10 копійок і становить 42,53 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 10 копійок - до 49,55 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,01 і 48,95 гривень відповідно.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок - до 42,25-42,28 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 9 грудня.

Офіційний курс долара на 11 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2812 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

Курс долара і євро з початку року

Офіційний курс долара станом на 1 січня становив 42,0295 гривень, максимального значення він досяг 29 листопада - 42,4015 гривень (приріст становив майже 1%). Курс продовжував зниження з 13 січня до 8 квітня. Станом на 1 жовтня курс становив 41,142 гривень і відтоді він поступово зростав до сьогоднішнього значення.

Щодо курсу євро, то він станом на 1 січня становив 43,6855 гривень, досяг пікового значення 2 липня - 49,4093 гривень.