НБУ поднял курс доллара выше 38 гривен до нового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 2 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0144 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,0059 гривен за 1 евро (+0,0099 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 37,92-37,99 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке с утра курс вырос на 45 копеек до 39,50 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Официальный курс доллара за декабрь вырос на 4,4% с 36,38 до 37,98 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды. Курс вырос из-за рекордного дефицита валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.