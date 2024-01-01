НБУ підняв курс долара понад 38 гривень до нового максимуму
Національний банк України знову підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 2 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0144 грн за 1 долар (+0,0124 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 42,0059 гривень за 1 євро (+0,0099 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 37,92-37,99 грн/долар (купівля-продаж).
udinform.com
На готівковому ринку зранку курс зріс на 45 копійок до 39,50 грн/долар.
Ситуація на ринку
Офіційний курс долара за грудень зріс на 4,4% з 36,38 до 37,98 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди. Курс виріс через рекордний дефіцит валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.
Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж на початку минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.
Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.