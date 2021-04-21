НБУ перерахував частину прибутку за минулий рік: скільки отримав держбюджет

Національний банк України (НБУ) 20 квітня перерахував 24,4 млрд гривень свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. Усього НБУ отримав за 2020 рік 40,7 млрд гривень прибутку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ .

"Цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України вирішено перерахувати відразу всю суму прибутку НБУ", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, НБУ перерахував на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет на 2021 рік (33 млрд гривень).

Водночас прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,6 млрд грн.