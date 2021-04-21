НБУ перечислил часть прибыли за прошлый год: сколько получил госбюджет

"В этом году по согласованию с Министерством финансов Украины решено перечислить сразу всю сумму прибыли НБУ", - говорится в сообщении.

Таким образом, НБУ перечислил на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете на 2021 год (33 млрд гривен).

В то же время прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль к перечислению в госбюджет-2021 составила 22,6 млрд грн.