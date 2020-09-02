Прибуток НБУ зріс у 12,5 разів через девальвацію гривні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Знецінення гривні на 17% призвело до переоцінки активів НБУ

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн. Це у 12,5 разів більше прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НБУ звертають увагу, що консолідований прибуток - це не прибуток до перерахування у державний бюджет. Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року.

У НБУ повідомили, що за підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2019 року, та становить 1 198,9 млрд грн.

"Зміна обсягу активів - це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щоденно встановлює НБУ зріс за перше півріччя 2020 на 16,9% - з 23,68 до 27,68 гривень за долар.

Нагадаємо Національний банк України 1 квітня 2020 року перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. Цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку. Раніше НБУ перераховував до держбюджету прибуток декількома траншами.

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені в закон про держбюджет у квітні 2020 року.