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НБУ перерахує до держбюджету на 8,6 млрд гривень менше, ніж встановлено законом

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 14:34
НБУ перерахує до держбюджету на 8,6 млрд гривень менше, ніж встановлено законом Фото: НБУ перерахує до держбюджету 24,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада Національного банку України (НБУ) затвердила розподіл прибутку НБУ до розподілу за 2020 рік. До держбюджету буде перераховано 24,4 млрд гривень із загальної суми 40,7 млрд гривень, решта (16,3 млрд гривень) спрямовуватиметься на збільшення загальних резервів центрального банку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Таким чином, НБУ планує перерахувати на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет на 2021 рік (33 млрд гривень).

Водночас прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,63 млрд гривень.

"Відповідно держава отримає практично на 2 млрд гривень більше, ніж Національний банк очікував, коли надавав минулого року прогнозну суму для закладення в цьогорічний бюджет. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Міністерством фінансів", - прокоментувала Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік встановлено, що НБУ перераховує кошти на загальну суму не менш як 33 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 1 квітня 2020 року перерахував 42,72 млрд гривень свого прибутку за 2019 рік до державного бюджету України. Минулого року за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку.

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