НБУ перерахує до держбюджету на 8,6 млрд гривень менше, ніж встановлено законом

Рада Національного банку України (НБУ) затвердила розподіл прибутку НБУ до розподілу за 2020 рік. До держбюджету буде перераховано 24,4 млрд гривень із загальної суми 40,7 млрд гривень, решта (16,3 млрд гривень) спрямовуватиметься на збільшення загальних резервів центрального банку.

Таким чином, НБУ планує перерахувати на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет на 2021 рік (33 млрд гривень).

Водночас прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,63 млрд гривень.

"Відповідно держава отримає практично на 2 млрд гривень більше, ніж Національний банк очікував, коли надавав минулого року прогнозну суму для закладення в цьогорічний бюджет. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Міністерством фінансів", - прокоментувала Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.

