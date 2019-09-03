Україна погасила кредити МВФ за попередньою програмою stand-by

Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Фінальні платежі склали 156 млн доларів

Україна остаточно погасила кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by 2014 року. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що фінальні платежі з погашення кредитів в рамках програми stand-by становили 156 млн у доларовому еквіваленті. Зазначимо, дана програма так і не завершилася, а в 2015 році Україна і МВФ домовилися про програму розширеного фінансування (EFF).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України 3 вересня виплатить рекордну суму - близько 1,1 млрд доларів - за боргами минулих років. Всі виплати будуть проведені до кінця дня. При цьому 661 млн доларів складуть виплати за держоблігаціями, випущеними в 2015 році при реструктуризації боргів "Укравтодору", КБ "Південне" і держборгу. Ще 444 млн доларів виплатять в якості відсотків за облігаціями, випущеними у 2015 році і з терміном погашення в 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках

Раніше новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) до Києва очікується 10 вересня. Перед своїм призначенням він заявляв, що Україні потрібна нова програм з МВФ на 3-4 роки.