НБУ оцінив вплив коронавірусу на валютний ринок

У лютому 2020 року на валютному ринку України зберігалася сприятлива ситуація, а чиста пропозиція валюти збільшилася. Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, цьому сприяло збереження на достатньому рівні надходжень від експорту та одночасне зменшення попиту на валюту з боку імпортерів через нижчі ціни та потребу в енергоносіях на тлі теплої зими.

За даними НБУ, надлишок валюти утворився через поширення світом коронавірусу, яке ускладнило світову торгівлю і стримувало міжнародний туризм.

"Як результат, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили обсяги продажу на 689,0 млн доларів. Національний банк поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом купив 734,0 млн доларів. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк також провів валютну інтервенцію з продажу валюти на 45,0 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2020 року зріс на 1,3% (на 329,75 млн доларів) на 1 березня склав 26 622,82 млн доларів.

Зазначимо, протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734,00 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів, чиста купівля - 689,00 млн доларів.