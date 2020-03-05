НБУ оценил влияние коронавируса на валютный рынок

В феврале 2020 года на валютном рынке Украины сохранялась благоприятная ситуация, а чистое предложение валюты увеличилось. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, этому способствовало сохранение на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременное уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров из-за низких цен и потребностей в энергоносителях на фоне теплой зимы.

По данным НБУ, избыток валюты образовался из-за распространения по миру коронавируса, что осложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

"Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689,0 млн долларов. Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в общем купил 734,0 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценивания Национальный банк провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45,0 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение февраля 2020 года вырос на 1,3% (на 329,75 млн долларов) на 1 марта составил 26 622,82 млн долларов.

Отметим, в течение февраля НБУ купил на межбанке валюты на 734,00 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов, чистая покупка - 689,00 млн долларов.