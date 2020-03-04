У НБУ порівняли розмір коливань на валютному ринку

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Коливання зазвичай відбуваються навколо якогось показника

Коливання на валютному ринку України на початку 2020 року не відрізняються від коливань курсів інших валют світу до долара. Про це сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Сологуб, якщо подивитися на динаміку курсу в цьому році, можна побачити, що амплітуда коливання на міжбанківському ринку вже склала від 23,6 до 25,1 грн за долар, а на готівковому ще більше.

"Така амплітуда коливання, начебто, широка, але, якщо подивитися на показники коливань - або, що називають економісти, волатильність обмінного курсу, - то вони не дуже відрізняються від того, що демонструє євро до долара або польський злотий до долара. Так, є коливання курсу, але вони зазвичай відбуваються навколо якогось показника", - додав він.

Заступник голови НБУ нагадав, що у 2019 році було багато розмов про те, що нібито ніколи такого не було, щоб національна валюта так різко зміцнювалася.

"Було. І не разово. Польща, Чехія, Румунія, Колумбія, Грузія. Можна багато прикладів навести", - додав він.

Відзначимо, раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс.

Раніше заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що на коливання курсу долара на готівковому ринку напередодні і після Нового року, перш за все, вплинув психологічний фактор.