НБУ оцінив падіння економіки України за 2020 рік

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України (НБУ) дав оцінку скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році. Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася у 2020 році на 4,4%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"За оцінками Національного банку, у 2020 році темп зниження реального ВВП склало 4,4%, що є меншим, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мінекономіки оцінює за підсумками 2020 року падіння ВВП в межах прогнозованих тенденцій - до 4,8%. Скорочення ВВП в IV кварталі складе 2,5-3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-листопаді 2020 року скоротився на 4,7%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,2% за перші десять місяців року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП в 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.