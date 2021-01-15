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У межах прогнозу: Мінекономіки оцінило падіння ВВП у 2020 році

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 17:39
У межах прогнозу: Мінекономіки оцінило падіння ВВП у 2020 році
Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Криза вдарила по малих та середніх підприємствах, доля яких у ВВП незначна

За підсумком 2020 року падіння реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) очікується в межах прогнозованих тенденцій - до 4,8%. Скорочення ВВП у ІV кварталі складе 2,5-3,0%.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, цифри наведені "з урахуванням раніше не прогнозованого впровадження карантину вихідного дня, що не матиме суттєвого впливу на підсумки року".

"Ураховуючи структурні особливості коронакризи, основний удар прийшовся на малі та середні підприємства (МСП), не зачепивши при цьому фінансової системи (як у кризи попередніх років), що дозволило уникнути фінансової дестабілізації та продовжувати безперебійну діяльність банківської сфери", - йдеться в огляді.

У Мінекономіки зазначили, що на показники 2020 року впливатиме те, що частка МСП видів економічної діяльності, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень, у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році).

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-листопаді 2020 року скоротився на 4,7%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,2% за перші десять місяців року.

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