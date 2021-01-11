Падіння економіки України уповільнилося наприкінці 2020 року

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-листопаді 2020 року скоротився на 4,7%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,2% за перші десять місяців року.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, листопад 2020 року Україна прожила із черговим карантинним обмеженням - карантином вихідного дня, коли знову погіршились настрої бізнесу.

"Але новий виклик не завдав суттєвої шкоди, і навіть види економічної діяльності (ВЕД), що підпадали під дію обмежень, гідно витримали іспит на міцність з урахуванням здобутого досвіду у пік пандемії (березень-квітень), пристосованості вітчизняних підприємств (особливо сфера послуг) до роботи в жорстких карантинних обмеженнях та підтримки з боку держави", - йдеться в документі

Так, показники діяльності роздрібної торгівлі та будівництва продовжили демонструвати зростання, хоча й дещо меншими темпами, ніж у жовтні. У свою чергу, ВЕД виробничого спрямування (промисловість, сільське господарство, оптова торгівля та вантажообіг) покращили свою динаміку у листопаді порівняно з жовтнем, з урахуванням бази порівняння, позитивного впливу зовнішнього чинника та бюджетної підтримки. Єдиний вид економічної діяльності - пасажирський транспорт - поглибив падіння за всіма підвидами, окрім водного.

У цілому, за підсумками 11 місяців 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) уповільнилося і становило 5,2% (6,0% за 10 місяців 2020 року).

"Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 4,7% (п/п), що загалом відповідає прогнозованій тенденції", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.