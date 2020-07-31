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НБУ оцінив глибину падіння економіки України під час карантину

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 14:02
НБУ оцінив глибину падіння економіки України під час карантину
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найгірше падіння вже позаду, очікується поступове відновлення

Пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року. За оцінками НБУ, падіння ВВП за квартал становитиме близько 11% р/р.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за липень.

Як зазначається в огляді, разом зі зняттям основних обмежень уже з ІІІ кварталу економіка почала поступово відновлюватися на тлі м’якої фіскальної та монетарної політики.

НБУ оцінив глибину падіння економіки України під час карантину

bank.gov.ua

Проте експерти НБУ вважають, що відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Сектор послуг, торгівля і транспорт, які найбільше постраждали від карантинних обмежень, частково відновляться вже у ІІІ кварталі. Однак ще тривалий час ці галузі не повернуться до докризового рівня, оскільки споживчі настрої населення залишатимуться пригніченими. Послуги з міжнародного пасажирського авіасполучення ще тривалий час будуть обмежені та повноцінно відновляться лише зі вщуханням пандемії у світі.

За прогнозом НБУ, повноцінне відновлення в експортоорієнтованих галузях, зокрема в металургії, відбудеться разом зі зростанням світового попиту вже в наступному році. Сільське господарство очікувано буде серед видів економічної діяльності, які найменше постраждають саме від карантинних обмежень, проте цьогоріч очікуються дещо менші обсяги врожаю через гірші погодні умови.

У НБУ прогнозують, що у 2021-2022 роках українська економіка зростатиме завдяки монетарним та фіскальним стимулам і відновленню зовнішнього попиту. Відновлення економіки після карантину відбуватиметься в умовах зміни окремих споживчих уподобань та бізнес-моделей в економіці. Зокрема зросте роль ІТ-інфраструктури для комунікацій у режимі віддаленої роботи, що викликатиме у т.ч. зменшення попиту на офісні приміщення, певний поштовх отримає внутрішній туризм та пов’язані з ним послуги через проблеми з міжнародним сполученням, тощо.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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