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НБУ погіршив прогноз падіння економіки України

Київ, Четвер 23 липня 2020 14:07
НБУ погіршив прогноз падіння економіки України
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прогноз знаходиться посередині між оптимістичними очікуваннями уряду і реалістичними від МВФ

Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2020 році. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться до 2020 року на 6,0%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

При цьому очікується, що в 2021 році відновлювальне зростання складе 4,0%.

У порівнянні з квітневим прогнозом, очікування НБУ на 2020 рік погіршились на 1 п. п. на 2021 рік - на 0,3 в. п.

НБУ погіршив прогноз падіння економіки України

Нагадаємо, в кінці квітня Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавіруса.

НБУ прогнозував, що економіка України скоротиться до 2020 року на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

за зміненим макропрогнозу, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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