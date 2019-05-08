НБУ скасував валютні ліцензії для учасників фондового ринку

Національний банк України постановою від 7 травня №65 звільнив учасників ринку цінних паперів від необхідності отримувати ліцензії на валютні операції. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, купівля та продаж цінних паперів не є валютними операціями, а всі розрахунки проводитимуться через банки, які мають банківську ліцензію та здійснюють валютний нагляд, зокрема за операціями учасників фондового ринку.

Через це НБУ анулював ліцензії учасників фондового ринку, а також ПАТ "Національний депозитарій України", які були видані раніше.

У той же час НБУ пом’якшив вимоги для отримання валютних ліцензій страховим компаніям, які надають послуги зі страхування життя. Раніше лайф-страховики повинні були мати власний капітал у сумі не менше ніж 300 млн грн. Відтепер, щоб отримати відповідну ліцензію, лайф-страховики повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу у сумі нормативу платоспроможності та достатності капіталу, який встановлений нормативно-правовим актом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Тому для отримання ліцензії лайф-страховики повинні мати мінімальний власний капітал у сумі не менш ніж 45 млн грн.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).