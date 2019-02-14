Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік

Фото: НКЦПФР (www.nssmc.gov.ua)

Близько 95% операцій - це угоди з державними цінними паперами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднила загальні показники фондового ринку за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

За підсумками року обсяги зареєстрованих комісією випусків акцій склали 22,263 млрд грн. Кількість емітентів акцій - 93 компанії.

Обсяги зареєстрованих комісією випусків облігацій склали 15,458 млрд.

За цей же період на організованому ринку обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн.

В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запустила новий онлайн-сервіс пошуку власників пакетів акцій українських акціонерних товариств.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки.