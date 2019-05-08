НБУ отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

Национальный банк Украины постановлением от 7 мая №65 освободил участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, покупка и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный надзор, в том числе за операциями участников фондового рынка.

В связи с этим НБУ аннулировал лицензии участников фондового рынка, а также ПАО "Национальный депозитарий Украины", которые были выданы ранее.

Кроме того, НБУ смягчил требования для получения валютных лицензий страховым компаниям, которые оказывают услуги по страхованию жизни. Раньше лайф-страховщики должны были иметь собственный капитал в сумме не менее 300 млн грн. Теперь, чтобы получить соответствующую лицензию, лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, который установлен нормативно-правовым актом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Поэтому для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь минимальный собственный капитал в сумме не менее чем 45 млн грн.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).